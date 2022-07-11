Минкультуры будет формировать выставочные планы федеральных музеев

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Музеи, подведомственные Министерству культуры, будут представлять планы своих выставок на будущий год ведомству, а после презентаций будет составляться единый выставочный план, который будет публиковаться онлайн, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

"Впервые руководители наших музеев будут представлять в Минкультуры свои планы на будущий год в очном формате. По итогам защиты будет формироваться единый выставочный план, который будет публиковаться в открытом доступе", - написала министр в Telegram. - При защите презентаций будут учитываться целевая аудитория. При формировании общего выставочного плана на год будут выделены знаковые, яркие проекты, проводимые в стране в течение года, а также зарубежные проекты".

Новый порядок позволит посетителям заранее планировать походы в музеи и поездки в другие регионы, а самим музеям - расширить выставочную деятельность и межмузейное сотрудничество, считает она.

В ведении Минкультуры находится 71 музей.