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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Вывоз музейных ценностей из России на зарубежные выставки приостановлен

Вывоз музейных ценностей из России на зарубежные выставки приостановлен
Фото: Antoine Gyori /Corbis via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ с 3 марта приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки, сообщили в ведомстве.

"Минкультуры России приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории Российской Федерации еще 3 марта. Соответствующее письмо было отправлено тогда же по всем подведомственным музеям", - заявили журналистам в министерстве в пятницу, отвечая на соответствующий запрос.

В Минкультуры отметили, что "сотрудничество с дружественными странами, в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки, будет возобновлено с 2023 года".

С начала специальной военной операции на Украине, напомнили в министерстве, ведомством и музеями была оперативно организована работа по возвращению музейных предметов на территорию РФ, "контроль по данному вопросу осуществляется Минкультуры России ежедневно".

"В РФ возвращены порядка 1500 экспонатов с выставок в Республике Беларусь, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Нидерландах, Султанате Оман, Сербии, Франции, Чехии, Японии", - уточнили в ведомстве.

Минкультуры совместно с правительством, МИД России, таможенными органами, Росавиацией, страховыми компаниями и музеями проводит планомерную работу по возвращению всех российских музейных предметов, находящихся за рубежом, отметили в министерстве.

Ранее Государственный Эрмитаж принял решение о введении моратория на выставки в Европе и США после возвращения последних шедевров из своей коллекции с европейских выставок. О приостановке отправки за рубеж предметов из своей коллекции сообщили "Интерфаксу" и в Государственном историческом музее.

В конце мая специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что произведения искусства, находящиеся в музейном фонде России, не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее.

Минкультуры РФ
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