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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Гендиректором концертного зала "Зарядье" стал дирижер Иван Рудин

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Гендиректором концертного зала "Зарядье" назначен пианист и дирижер Иван Рудин, сообщили в Департаменте культуры Москвы.

Рудин более 20 лет руководит ежегодным музыкальным фестивалем "ArsLonga" в Москве, в концертах которого участвовали Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Николай Петров и другие.

В разные годы он принимал участие в создании фестивалей "Москва встречает друзей", "Альфред Шнитке. Монолог". С 2008 года он сотрудничает с благотворительным фондом Владимира Спивакова и создал "Академию фонда Владимира Спивакова "Дети - детям". Он регулярно проводит мастер-классы в рамках проекта "Класс от Маэстро" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и программы "Юрий Башмет - молодым дарованиям России".

С 2017 года Рудин - художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра.

Концертный зал "Заряде" был открыт в 2018 году.

Зарядье Москва Иван Рудин ArsLonga Департамент культуры
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