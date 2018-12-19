К весне в московском парке "Зарядье" благоустроят протоптанные посетителями тропинки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные обустроенные тропинки появятся в столичном парке "Зарядье", заявил журналистам в среду директор парка Павел Трехлеб.

"За прошедшее время посетители парка протоптали несколько новых тропинок. Это наиболее удобные и короткие пути по территории парка от одного объекта до другого. Мы приняли решение для удобства посетителей сделать эти тропинки благоустроенными", - сказал Трехлеб.

Он отметил, что в основном эти тропинки находятся на холмах и возвышениях парка.

"К следующему сезону, то есть к весне совместно со специалистами департамента ЖКХ и благоустройства новые тропинки будут обустроены, мы высыплем там гравий и огородим", - отметил директор парка.

Он подчеркнул, что такая организация пешеходных тропинок, когда сами посетители определяют, где им удобнее ходить, является мировой практикой.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектар, площадь построенных объектов - около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года. Создание ряда объектов на территории парка продолжается. В частности, в этом году там открылся концертный зал.