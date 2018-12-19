Главные новости
В миреДональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из СирииВ миреУкраина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионеВ миреКиев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии
Москва

К весне в московском парке "Зарядье" благоустроят протоптанные посетителями тропинки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные обустроенные тропинки появятся в столичном парке "Зарядье", заявил журналистам в среду директор парка Павел Трехлеб.

"За прошедшее время посетители парка протоптали несколько новых тропинок. Это наиболее удобные и короткие пути по территории парка от одного объекта до другого. Мы приняли решение для удобства посетителей сделать эти тропинки благоустроенными", - сказал Трехлеб.

Он отметил, что в основном эти тропинки находятся на холмах и возвышениях парка.

"К следующему сезону, то есть к весне совместно со специалистами департамента ЖКХ и благоустройства новые тропинки будут обустроены, мы высыплем там гравий и огородим", - отметил директор парка.

Он подчеркнул, что такая организация пешеходных тропинок, когда сами посетители определяют, где им удобнее ходить, является мировой практикой.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектар, площадь построенных объектов - около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года. Создание ряда объектов на территории парка продолжается. В частности, в этом году там открылся концертный зал.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Зарядье

Новости по теме

Москва
В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
 В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
 В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"
В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительствоПодробнее
 Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомКровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Под завалами может находиться до восьми человекПодробнее
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
С 15 декабря парковка на части улиц в центре столицы подорожала до 380 рублей в час и стала платной по воскресеньямПодробнее
 Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю
По прогнозам синоптиков, температуры ночью в столице составят до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусовПодробнее
 К концу недели в Москве похолодает до минус 18К концу недели в Москве похолодает до минус 18
По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четвергПодробнее
 Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроСбой произошел сразу на двух линиях московского метро
Интервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 декабря6 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из СирииВ миреУкраина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионеВ миреКиев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирииВ РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииВ миреВ Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400

Грызлов заявил о стремлении Украины сорвать работу контактной группы

США приступили к выводу войск из Сирии

Самолет "Ямала" с третьей попытки сел в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Россиянин умер в украинской тюрьме

Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США

Тело матери с младенцем в сумке обнаружили в реке в Белгороде

На Украине готовятся к перерегистрации церковных организаций

Участник нападения на студента-антифашиста Качараву в Петербурге получил 1,5 года колонии

Украина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионе

Украина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионеПо словам Александра Турчинова, береговая охрана будет усилена новыми и модернизированными ракетными комплексами Подробнее

К весне в московском парке "Зарядье" благоустроят протоптанные посетителями тропинки

Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле

В СНБО Украины задумались о запрете на въезд из РФ для мужчин и после 26 декабря

Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии

Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из СирииРанее президент заявил, что сирийские силы "Исламского государства" разгромлены Подробнее

Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии

Ранее СМИ сообщили, что власти США собираются вывести американские войска из этой страны Подробнее

Британский коронер заявил о естественной причине смерти российского бизнесмена Перепеличного в 2012 году

Мосгорсуд оставил в силе решение о выдворении из РФ украинской журналистки Бойко

В Совфеде призвали защитить Деда Мороза от Санта Клауса

Новый вид червя назвали в честь Дональда Трампа

Представитель лидера лейбористов отрицает его оскорбительные высказывания в адрес Мэй

Самолет ВМС США провел трехчасовую разведку вблизи Крыма

SpaceX снова отменила запуск Falcon 9

Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирииСамопровозглашенные республики Донбасса хотели ввести режим прекращения огня с 22 декабря Подробнее

Путин одобрил показатели для оценки эффективности работы руководителей регионов

Население России за январь-октябрь сократилось на 78,7 тыс. человек

Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Черчесов поблагодарил Мутко за работу в РФС

"Ростелеком" продал здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

Реальные доходы населения РФ в ноябре упали на 2,9%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');