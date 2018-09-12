Инаугурацию Собянина назначили на 18 сентября в "Зарядье"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подтвердил информацию о проведении церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина, одержавшего победу на выборах, 18 сентября.

"Инаугурация состоится во вторник, 18 сентября, в парке "Зарядье". Там открылся шикарный концертный зал, так что посмотрим", - сказал Горбунов на заседании Мосгоризбиркома в среду, на котором были официально утверждены результаты выборов мэра.

В среду официальные итоги выборов, согласно которым Собянин получил 70,17% голосов избирателей, будут официально опубликованы. Еще на одном заседании Мосгоризбиркома в четверг Собянин будет официально зарегистрирован избранным мэром.

В день инаугурации Собянин подпишет указ о своем вступлении в должность, а также объявит об отставке правительства Москвы, которое будет исполнять полномочия до формирования нового состава.

В 2013 году выборы мэра Москвы состоялись 8 сентября, а торжественная церемония вступления в должность - 12 сентября в зале Славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.