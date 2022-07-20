Осенью 2022 года запланированы масштабные раскопки у Триумфальной арки Пальмиры

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - После первого этапа работ по подготовки реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии было принято решение провести осенью 2022 года полномасштабные археологические раскопки на всей ее территории, чтобы получить максимум данных об истории строительства.

Об этом было объявлено на международной конференции, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Предполагается, что раскопки проведет объединенный российско-сирийский научный коллектив с привлечением местных жителей.

Участники конференции выразили надежду, что арка буде успешна отреставрирована.

Триумфальная арка была разрушена боевиками в 2015 году. Сразу после освобождения и разминирования Пальмиры Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН предложил проект создания трехмерной цифровой модели состояния памятника и фиксации полученных им повреждений.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно. Примерно 44% конструкций арки рухнули, но, вероятно, могут быть использованы при реставрации. Около 16% блоков разрушены полностью. Около 40% конструкций - нижние части внешних и внутренних пилонов - сохранились.

"Одним из важных этапов стало начало создания виртуальной реконструкции арки с распознаванием блоков. Выполненные работы позволили перейти к разбору образовавшегося в результате взрыва завала и всестороннему анализу всех элементов. После перемещения рухнувших блоков в лапидарий была проведена детальная расчистка сохранившихся наземных частей арки. Для выявления конструкции и выяснения состояния фундамента были заложены архитектурно-археологические шурфы", - говорится в сообщении.

3D-модель древней Пальмиры создали по итогам экспедиций с участием археологов и военных топографов; на месте была проведена фотофиксация архитектурных остатков, в том числе и с использованием беспилотников.

На основе созданной 3D-модели учеными ИИМК РАН была разработана геоинформационная система PalmyraGIS (ГИС "Пальмира во времени и пространстве"), включающая подробный ортофотоплан местности, цифровую модель рельефа, детальный векторный план всех объектов, входящих в "Археологические памятники Пальмиры" и привязанную к объектам фотофиксацию. PalmyraGIS объединила результаты всех предшествующих археологических и исторических исследований города, а также геопространственное отображение современного состояния его памятников, степень и характер повреждений, нанесенных им за последние годы.

В марте 2022 года Генеральная дирекция древностей и музеев Сирии и ИИМК РАН подписали договор о реставрации Триумфальной арки. Каждый этап работ проходит согласование с Международным научным комитетом по Пальмире. Отчет по итогам работ в Пальмире и предложения специалистов по методике восстановления составят основу проекта, который будет направлен в ЮНЕСКО.