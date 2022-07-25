В России могут учредить общественные советы на телевидении, в театре и кино

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме идет разработка законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре и кино, сообщил соавтор документа, замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

Он напомнил, что недавно в нижнюю палату был внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицании семейных ценностей среди жителей России всех возрастов. "Вторая, техническая задача после принятия закона - определить тех, кто будет регулировать процесс отбора картин для проката. Параллельно с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений мы разрабатываем закон об общественном совете на телевидении", - сказал Бурляев "Интерфаксу".

Депутат отметил, что законопроект готовился долгие годы, но все время наталкивался на сопротивление. В новой редакции он будет касаться не только телевидения, но и театра с кино.

Кто должен быть в общественных советах

Бурляев напомнил, что в прошлом такие советы уже были, они состояли из выдающихся актеров и режиссеров, тех, кто был реально уважаем в обществе. Потом на смену им пришли экспертные советы, куда включали, в том числе, прокатчиков и продюсеров, то есть людей, заинтересованных в выходе фильма. Иногда экспертные советы состоят наполовину из блогеров и сотрудников интернет-порталов, а не из признанных специалистов в области кино, добавил собеседник агентства.

По его мнению, в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны входить учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов, духовенство - "люди, реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение".

Цензуру одобрял даже Пушкин

Бурляев призвал не бояться слова "цензура", напомнив, что оно переводится как "строгое суждение взыскательного критика". "Государство, заботящееся о будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение", - считает депутат.

Он привел цитату из Александра Пушкина: "Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось... Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем (...) Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи".

Без облагораживания порока

Бурляев не согласился с суждением, что новый закон наложит запрет на любой фильм, где есть ЛГБТ-персонажи или показана, к примеру, "любовь на стороне".

"До такой глупости мы не дойдем, естественно. Я сам кинодраматург, режиссер, актер, продюсер, и, простите, как мы можем "отменить", допустим, такой фильм, как "Военно-полевой роман", где идет речь вот именно об отношениях на стороне! Конечно, нужно подходить разумно, и мы никогда не отменим глубокую драматургию Достоевского, Чехова, Островского, которые касались этих тем. Естественно, искусство должно их затрагивать, но художник обязан давать свою оценку тому, что он представляет, и не должен делать порок привлекательным, а именно облагораживание порока мы видим повсеместно в современном западном кино", - сказал депутат.