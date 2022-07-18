В Думу внесены поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шесть депутатов Госдумы внесли в палату законопроект № 165975-8 о запрете в стране пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Проект предусматривает запрет на распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также он содержит прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

В пояснительной записке к проекту его авторы указали, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение.

Вместе с тем "публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", считают депутаты.

"Сам по себе запрет такой пропаганды как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан", - говорится в проекте закона.

Сейчас закон запрещает пропаганду нетрадиционных секусальных отношений среди несовершеннолетних. 8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в связи с выходом России из Совета Европы ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.

"С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились", - отметил он.