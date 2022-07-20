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В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова
Фото: Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений имеет смысл с точки зрения улучшения демографической ситуации в России, но его следует обсудить на предмет соответствия праву на свободу слова, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Это тонкий вопрос, я не готов сейчас однозначно ответить. Есть понятие "общественное благо", и более-менее высокая рождаемость - безусловно общественное благо. Тем более сейчас для нашей страны, когда у нас очень низкая рождаемость и у нас есть демографическая проблема в очередной раз. Поэтому с точки зрения общественного блага - да, эти законопроекты уместны. С точки зрения свободы слова - это требует обсуждения", - сказал Фадеев журналистам в среду.

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В то же время член СПЧ Игорь Ашманов считает, что принятие законопроекта позволит обеспечить соблюдение в интернете закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Не существует технического способа в интернете определить возраст, и поэтому фактически все нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ несовершеннолетним. Поэтому, может быть, стоит перестать все это терзать и просто запретить ее вообще, с моей точки зрения. Либо мы должны весь бизнес заставить создать регистрацию по паспорту во все свои сервисы", - сказал Ашманов.

Законопроект (165975-8) о запрете пропаганды в РФ нетрадиционных сексуальных отношений и "отрицания семейных ценностей" был внесён в Госдуму в понедельник группой депутатов от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и депутатом Алексеем Журавлевым

СПЧ Валерий Фадеев
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