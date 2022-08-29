Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Творческие вузы раскритиковали сервис по поступлению в вузы онлайн

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ректоры творческих вузов раскритиковали суперсервис "Поступление в вуз онлайн", через который им пришлось летом 2022 года зачислять студентов. По их словам, сервис не учитывает прохождение творческих испытаний, основных для вузов этого типа.

"Из неприятного, что нас всех, к сожалению, как мне кажется, объединяет, мы были вынуждены, как и все остальные вузы России, воспользоваться суперсервисом "Поступление в вузы онлайн" (...) мы предупреждали о том, что для нас это может быть связано с какими-то невероятными трудностями (...) И, к сожалению, не только для нас, понятно, что сама эта система еще не готова к такому масштабированию", - заявил на пресс-конференции ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, после поступившей критики Минобрнауки занялось доработкой сервиса, в комиссию по доработке также вошли представители творческих вузов.

Основной проблемой суперсервиса для творческих вузов Заславский назвал то, что сервис не учитывает результаты творческих испытаний, без которых такие вузы не могут отбирать абитуриентов.

Ректор Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Борис Любимов также отметил, что суперсервис "технически далеко не отлажен" и усложняет работу специалистам учебной части вузов.

"Суперсервис, как и любое техническое нововведение, должно улучшать нашу жизнь и вводить его (необходимо) тогда, когда это готово и отработано с учетом нашей специфики. Мы не только не физики и математики, мы даже не филфак. Есть какая-то разница (между направлениями подготовки)", - добавил он.

В ходе приемной кампании в вузы 2022/2023 абитуриенты могли подать документы на поступление как лично, так и онлайн, в том числе и при помощи суперсервиса. Впервые он использовался в 2021 году, тогда в нем выявили недочеты, которые должны были быть устранены.

На официальной странице сервиса указано, что в этом году при помощи "Поступи онлайн" можно подать документы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. В этом году для абитуриентов были отрыты возможности подачи документов через сервис "Поступи онлайн" как на бюджетные, так и на платные места. До этого прием осуществлялся только на бюджетные программы обучения.

Ранее в августе сервис критиковали ректоры других вузов.

ГИТИС Григорий Заславский Минобрнауки Минцифры Борис Любимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

Михалков выступил против показа в РФ фильмов с покинувшими страну артистами

Михалков выступил против показа в РФ фильмов с покинувшими страну артистами

Коллекция картин сооснователя Microsoft Аллена может уйти с молотка за рекордные $1 млрд

Коллекция картин сооснователя Microsoft Аллена может уйти с молотка за рекордные $1 млрд

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Инвестиционная компания Blackstone хочет купить права на песни Pink Floyd

Инвестиционная компания Blackstone хочет купить права на песни Pink Floyd

Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится

Умершие знаменитости

Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни

У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });