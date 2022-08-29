Творческие вузы раскритиковали сервис по поступлению в вузы онлайн

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ректоры творческих вузов раскритиковали суперсервис "Поступление в вуз онлайн", через который им пришлось летом 2022 года зачислять студентов. По их словам, сервис не учитывает прохождение творческих испытаний, основных для вузов этого типа.

"Из неприятного, что нас всех, к сожалению, как мне кажется, объединяет, мы были вынуждены, как и все остальные вузы России, воспользоваться суперсервисом "Поступление в вузы онлайн" (...) мы предупреждали о том, что для нас это может быть связано с какими-то невероятными трудностями (...) И, к сожалению, не только для нас, понятно, что сама эта система еще не готова к такому масштабированию", - заявил на пресс-конференции ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, после поступившей критики Минобрнауки занялось доработкой сервиса, в комиссию по доработке также вошли представители творческих вузов.

Основной проблемой суперсервиса для творческих вузов Заславский назвал то, что сервис не учитывает результаты творческих испытаний, без которых такие вузы не могут отбирать абитуриентов.

Ректор Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Борис Любимов также отметил, что суперсервис "технически далеко не отлажен" и усложняет работу специалистам учебной части вузов.

"Суперсервис, как и любое техническое нововведение, должно улучшать нашу жизнь и вводить его (необходимо) тогда, когда это готово и отработано с учетом нашей специфики. Мы не только не физики и математики, мы даже не филфак. Есть какая-то разница (между направлениями подготовки)", - добавил он.

В ходе приемной кампании в вузы 2022/2023 абитуриенты могли подать документы на поступление как лично, так и онлайн, в том числе и при помощи суперсервиса. Впервые он использовался в 2021 году, тогда в нем выявили недочеты, которые должны были быть устранены.

На официальной странице сервиса указано, что в этом году при помощи "Поступи онлайн" можно подать документы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. В этом году для абитуриентов были отрыты возможности подачи документов через сервис "Поступи онлайн" как на бюджетные, так и на платные места. До этого прием осуществлялся только на бюджетные программы обучения.

Ранее в августе сервис критиковали ректоры других вузов.