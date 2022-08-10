Ректоры вузов отметили ошибки и недочеты нового сервиса "Поступи онлайн"

"Проект в этом году не состоялся", констатировал ректор университета имени Канта

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сервис для подачи документов для поступления в вузы "Поступи онлайн", запущенный этим летом в массовое использование, нуждается в доработке и устранении всех ошибок и недочетов к следующей приемной кампании, заявили ректоры российских вузов.

Работа сервиса Министерства цифрового развития обсуждалась на пресс-конференции 10 августа.

Сервис использовали этим летом 850 вузов по всей России, напомнил ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.

"Безусловно, это очень правильно, это дает возможность людям, никуда не выезжая, поступать в вуз. Были ли сложности? Да, были, не стоит скрывать. Они были объективные и субъективные. Мы очень надеемся, что Министерство цифрового развития к следующему году доработает недочеты, которые случились в этом году", - добавил он.

Ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова назвала "нелегким" внедрение супер-сервиса, и добавила, что вузам "предстоит еще большая работа вместе с коллегами из Минцифры в этом направлении" и отметила, что в "тревожный" период приемной кампании очень важно, чтобы для абитуриентов и для родителей система работала "открыто, прозрачно и комфортно".

Похожее мнение высказали ректор Российского экономического университета им. Плеханова Александр Лобанов и ректор Московского государственного университета геодезии и картографии Надежда Камынина.

Руководитель Балтийского федерального университета им. Канта Александр Федоров назвал работу сервиса "актуальной и интересной", но констатировал что "проект в этом году не состоялся". "Минцифры нужно сделать серьезные выводы и вместе с вузами отработать уже в этом году, провести глубокое тестирование и выявить все ошибки", - считает Федоров.

В последнюю приемную кампанию абитуриенты могли подать документы на поступление как лично, так и онлайн, в том числе и при помощи обсуждаемого супер-сервиса. Впервые он использовался в 2021 году, уже тогда в нем выявили ряд недочетов, которые чиновники обещали устранить. Во время нынешний приемной кампании вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал ведомства обеспечить бесперебойную работу сервиса, а абитуриенты и их родители жаловались на сбои как в подаче документов, так и при получении результатов приема.