Звягинцев, Сельянов и Котт покинули Российский оскаровский комитет

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ряд членов Российского оскаровского комитета приняли решение покинуть его, среди них Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов и Владимир Котт, сообщил "Интерфаксу" режиссер Павел Чухрай, который также ранее принял решение покинуть пост председателя комитета.

"Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Сергей Сельянов, Владимир Котт", - сказал Чухрай, отвечая на вопрос о том, кто из членов Российского оскаровского комитета принял решение покинуть его.

Ранее Чухрай сообщил, что покидает свой пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на "Оскар". Он также сообщил, что направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором изложил свою позицию по поводу принятого решения.

Накануне президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии "Оскар".

В прошлом году Российский оскаровский комитет выдвинул от страны фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", однако он не вошел в шорт-лист премии.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония вручения премии должна состояться 12 марта 2023 года в Dolby Theatre.