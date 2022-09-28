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Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"
Икона Андрея Рублева "Троица"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Реставрационный совет Третьяковской галереи подготовит протокол о состоянии иконы "Троица" Андрея Рублева и определит меры по стабилизации ее состояния, до оформления протокола галерея просит не делать выводы о ее состоянии.

Согласно сообщению в официальном телеграм-канале Третьяковской галереи, 8 сентября галерее прошло заседание расширенного реставрационного совета, посвященного анализу состояния сохранности иконы Андрея Рублева "Святая Троица".

"По итогам заседания будет оформлен протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния", - говорится в сообщении.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

До этого момента галерея просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов о состоянии иконы. "Икона Андрея Рублева "Святая Троица" находится в депозитарии Государственной Третьяковской галереи под наблюдением специалистов", - добавили в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на телеграм-канал искусствоведа Ксении Коробейниковой, у которой якобы в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, появилось сообщение, что на иконе "Троица" Рублева обнаружили 61 "существенное изменение" после отправки на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру в июле. Икона получила "многочисленные шелушения красочного слоя", которые "грозят утратами и нуждаются в срочной консервации", пять участков сочли аварийными.

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке сообщили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат.

Как уточнили в галерее прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после "всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой".

Третьяковская галерея Третьяковка Троица Андрей Рублев
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