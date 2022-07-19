"Троица" Рублева вернулась из лавры в Третьяковку

Признаков ухудшения состояния иконы нет

"Троица" в Троице-Сергиевой лавре Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева вернулась из Троице-Сергиевой лавры в Третьяковскую галерею, ее осматривают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния не выявлено.

"Икона "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева вернулась из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Государственную Третьяковскую галерею в привычные и необходимые для нее условия хранения", - говорится в телеграм-канале галереи.

Уточняется, что сейчас икону изучают реставраторы, "видимых признаков ухудшения состояния этого важнейшего произведения древнерусского искусства не выявлено".

"После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения "Троицы" на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке", - сообщили в галерее.

Два дня вне музея

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В Третьяковке отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат.

Как уточнили в галерее, прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после "всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой".

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.