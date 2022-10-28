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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Личное письмо Цветаевой ушло с молотка почти за 2 млн рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Письмо поэтессы Марины Цветаевой продано на торгах аукционного дома "Литфонд" почти за 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

"Аукционный дом "Литфонд" впервые провел торги в Санкт-Петербурге. В коллекцию вошли более 200 лотов редких книг, автографов, фотографий, рукописей и графики на общую сумму 15 млн рублей. Самыми дорогими лотами стало письмо Марины Цветаевой, адресованное Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой из чешского города Вшеноры от 21 сентября 1925 года. Раритет покинул торги по ставке 1,9 млн рублей", - сообщили в пресс-службе фонда.

Рукопись Анны Ахматовой о прототипе Евгения Онегина ""Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина", которая была опубликована во "Временнике Пушкинской комиссии", ушла на торгах за 400 тыс. рублей.

За 1,4 млн рублей ушли с молотка и две редчайшие иллюстрированные петровские книги 1709 года, представленные на аукционе в виде конволюта: "Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славной победы над Азовым..." и "Поверенные воинские правила како неприятелские крепости силою брати".

Литфонд Марина Цветаева
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