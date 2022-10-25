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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ГАБТ в ноябре проведет гастроли в Минске, Москва принимает Большой театр Белоруссии

Театры решили организовать обменные гастроли

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в ноябре 2023 года поедет с гастролями в Минск, сообщил на пресс-конференции генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

"Мы приняли решение о том, что мы эти гастроли сделаем обменными. То есть это гастроли, которые мы сначала принимаем здесь у себя в Москве, а Большой театр Белоруссии в ноябре 2023 года примет Большой театр России со спектаклями оперы и балета", - сказал он.

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь уже прибыл в Москву впервые после восьмилетнего перерыва. Его гастроли проходят с 25 по 29 октября. Театр представит свои недавние премьеры - белорусскую оперу "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана и балет "Щелкунчик" Петра Чайковского.

Гендиректор театра Екатерина Дулова отметила, что ответный визит ГАБТа будет очень похож по содержанию на то, что привезли белорусы в Москву. Спектакли, которые планируется показать в Минске, будут объявлены позднее.

Москва Минск Белоруссия Большой театр ГАБТ Владимир Урин Екатерина Дулова
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