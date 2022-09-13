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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Сборы Большого театра за прошедший сезон составили рекордные 2,6 млрд рублей

Сборы Большого театра за прошедший сезон составили рекордные 2,6 млрд рублей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сборы Государственного академического Большого театра за прошлый сезон составили более 2,6 млрд рублей, театр посетили почти полмиллиона зрителей, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Мы, только начиная с марта этого года, начали заполнять зрительный зал полностью. До этого у нас были ограничения (...). И при этом практически полмиллиона зрителей. И сборы составили рекордную цифру за это время - 2 млрд 634 млн рублей", - сказал Урин на сборе труппы ГАБТ во вторник.

В прошлом сезоне ГАБТ выпустил 9 премьер. Всего было показано более 680 спектаклей и концертов, в том числе 240 - на Исторической сцене. Среди спектаклей - более 230 показов балетов, показов опер было в два раза больше.

Также во время сбора труппы Урин уточнил планы театра на сезон. Так, 247-й сезон закроет премьера оперы "Беатриче и Бенедикт" Гектора Берлиоза.

"В связи с тем, что частично в планах произошли изменения (...) я напомню, что нам предстоит сделать. Ближайшая премьера на Новой сцене - опера "Демон" Рубинштейна, режиссёр Владислав Наставшевс. Следующая премьера на Исторической сцене - премьера оперы Верди "Трубадур" и последней премьерой сезона будет опера на новой сцене, мы закроем сезон, и это изменения, это будет опера "Беатриче и Бенедикт" Гектора Берлиоза", - сказал Урин.

Художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев напомнил планы по показу балета. Так, в новом сезоне состоятся премьеры балета "Шопениана" Михаила Фокина, "Пахита" Юрия Бурлаки, а также балета на музыку Петра Чайковского "Пиковая дама".

Большой театр Владимир Урин
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