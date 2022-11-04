Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Экоактивисты совершили очередное нападение на предмет искусства. На этот раз, сообщает Associated Press, на картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая экспонируется в настоящее время в Риме.

На картину, которая закрыта защитным стеклом, вылили гороховый суп. Официальные лица подчеркивают, что полотно не пострадало.

Свои действия представители организации "Последнее поколение" объяснили протестом против изменения климата, добычи газа и углеродных выбросов.

Полотно, написанное в 1888 году, принадлежит нидерландскому Музею Крёллер-Мюллер.

Ранее экоактивисты уже обливали супом и прочими продуктами картины в Германии, Великобритании, Италии. Под ударом оказывались работы Ван Гога, Боттичелли, Пикассо, Моне.