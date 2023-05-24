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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Власти Германии произвели 15 обысков на объектах экоактивистов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Германии совершили рейды по 15 объектам группы экоактивистов "Последнего поколения" в рамках расследования по фактам финансирования протестов, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.

В прокуратуре отметили, что семеро человек в возрасте от 22 до 38 лет подозреваются в создании или поддержке криминальной организации. К расследованию приступили после того, как с середины 2022 года в прокуратуру поступило множество заявлений о возбуждении уголовного дела из-за действий экоактивистов.

В частности, представители "Последнего поколения" неоднократно блокировали дороги для того, чтобы выразить недовольство, по их мнению, недостаточными действиями политиков и предпринимателей по борьбе с изменениями климата. За прошедший год они также совершили ряд актов вандализма в музеях, а двоих экоактивистов подозревают в попытке диверсии на нефтепроводе.

Мюнхен Германия
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