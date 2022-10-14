Экоактивисты вылили томатный суп на "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской галерее

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экоактивисты вылили томатный суп на одну из самых известных картин Винсента Ван Гога "Подсолнухи", которая хранится в Лондонской национальной галерее, сообщают в пятницу британские СМИ.

Согласно их данным, две девушки в пятницу около 11:00 утра по местному времени (13:00 по Москве) приблизились к полотну и вылили на него содержимое из двух банок томатного супа.

По информации газеты Daily mail, одна из экоактивисток прокричала: "Что дороже: искусство или жизнь? Вы больше обеспокоены защитой картины или защитой нашей планеты и людей?". Затем активистки приклеили себя к стене.

На место инцидента сразу же вызвали охрану, посетителей вывели из зала.

Британские СМИ указывают, что картина хранится в музее под защитным стеклом. Пока не сообщается, полностью ли стекло защитило картину.

Отмечается, что девушки представляют экологическую организацию Just Stop Oil, которая выступает против использования ископаемого топлива.

Известный нидерландский художник Винсент Ван Гог написал "Подсолнухи" в 1888 году. Стоимость полотна оценивается в более чем 84 млн фунтов стерлингов ($94,9 млн).