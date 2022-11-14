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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Кустурица станет президентом югорского международного фестиваля кинодебютов "Дух огня"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) с 3 по 6 марта 2023 года, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Оргкомитет фестиваля утвердил кандидатуру президента - им стал сербский режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица.

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"Дух огня" - бренд Югры. Чтобы фестиваль расширял свое присутствие, был востребованным в мире, мы выходим на новые культурные, экономические площадки для привлечения партнеров, используем современные форматы диалога со зрителями и представителями киноиндустрии. Новый этап развития "Духа огня" начинается с новым президентом фестиваля", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

В свою очередь Кустурица подчеркнул, что с Россией и "Духом огня" его связывают давние теплые отношения.

Сообщается, что новым председателем отборочной комиссии стал режиссер, телеведущий, публицист Петр Шепотинник. Арт-директором фестиваля выступит российский кинорежиссер и сценарист, обладатель международных премий Борис Хлебников. В состав оргкомитета фестиваля также вошла заместитель директора фонда "Росконгресс" Елена Маринина.

В рамках кинофестиваля запланировано проведение фотовыставки "Художники кино: от эскиза к фильму", на которой будут представлены произведения художников, работавших с Сергеем Бондарчуком, Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым, Андреем Тарковским.

Кроме того, планируются к показу спектакль "Кастинг" Театр.doc и ряд музыкальных проектов. Продолжит работу образовательная площадка, творческая лаборатория "Курс на кино", в которой ученики детских киношкол познают азы профессии, говорится в сообщении.

Генеральный партнер фестиваля - компания "Газпром нефть".

кино Эмир Кустурица Дух огня ХМАО
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