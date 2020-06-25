Кустурица назвал главный военный храм России олицетворением силы, таланта и веры

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил РФ, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, больше всего кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

🇷🇸 кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил 🇷🇺.

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"Не могу поверить, что этот комплекс был построен за полтора года. Появление Главного храма Вооруженных сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом. Главный храм Вооруженных сил России - это сила, талант и вера", - сказал Кустурица.

"Это тяжелая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать, и я обязательно напишу ", - отметил Кустурица.

В Минобороны рассказали, что Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи.

Также гостю показали залы и галереи музейного комплекса "Дорога памяти", где находятся исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

В ходе экскурсии Эмир Кустурица оставил запись в книге в почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил отзыв в книге.

Кинорежиссер обещал обязательно посетить главный храм ВС РФ и "Дорогу памяти" еще не раз.