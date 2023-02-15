В программу кинофестиваля "Дух огня" вошли семь иностранных картин

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В программу XXI Международного кинофестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" вошли шесть российских и семь иностранных картин, сообщил на пресс-конференции председатель отборочной комиссии кинофестиваля Петр Шепотинник.

Организаторы фестиваля, который пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта, отметили, что конкурсу удалось сохранить международный статус. В международную программу вошли кинокартины режиссеров из Аргентины, Тайваня, Франции, Индии, Ирана, Японии, России.

"Наша программа сложилась довольно любопытной (...). В конкурс российских дебютов вошли на сегодняшний день шесть картин. Не могу сказать, что у нас выбор был достаточно велик. (...) Международный конкурс (...) Павел Лунгин, председатель этого конкурса, будет вместе со своими коллегами оценивать семь картин", - сказал Шепотинник.

Участвовавшая в пресс-конференции вице-президент кинофестиваля "Дух Огня" Мария Зверева добавила, что вместе с Лунгиным в международное жюри фестиваля вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи и киновед, кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушева.

"В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения. Нам, мне кажется, это удалось", - отметила Зверева.

По ее словам, оргкомитет кинофестиваля также смог сохранить статус международного в нынешней сложной обстановке.

"Нам удается сохранить статус международности. Нам кажется очень важным, что мы не позволяем отселить русскую культуру, что эти люди увидят наши фильмы и нашу большую российскую программу, а также фильмы со всего мира. Это сложно в этих обстоятельствах, и тем не менее программа очень представительная, у нас прекрасные фильмы со всего света дебютных режиссеров", - подчеркнула Зверева.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отметила, что организаторы кинофестиваля стараются расширить географию участников.

"Мы впервые заводим проект "Страна кинофестиваля" - это Индия, и в составе жюри у нас есть представители этого государства, и конкурсные работы есть. (...) И уже на Петербургском международном экономическом форуме мы планируем сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказала глава Югры.

Международный кинофестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2003 года. Автор замысла - кинорежиссер Сергей Соловьев.