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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

"Литфонд" и музей "Полторы комнаты" проведут аукцион раритетов, связанных с Бродским

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Благотворительный аукцион, на котором будут представлены издания, фотографии, рисунки и другие раритеты, связанные с жизнью и творчеством поэта Иосифа Бродского, пройдет 8 декабря, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

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"Аукционный дом "Литфонд" и музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского готовят совместный аукцион, на котором будут выставлены уникальные издания, фотографии, рисунки и другие раритеты, связанные с жизнью и творчеством выдающегося поэта. Часть вырученных средств будет передана в музей", - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 8 декабря. В настоящее время силами "Литфонда" и мемориального музея идет сбор редкостей, посвященных жизни и творчеству Бродского, прием лотов продлится до 22 ноября.

В частности, как сообщили в "Литфонде", на предстоящем аукционе будет выставлена кассета с записью выступления Бродского в Сорбоне от 11 января 1990 года. Как раз в тот день он познакомился со своей будущей женой Марией Соццани.

Иосиф Бродский
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