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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра
Режиссер Юрий Бутусов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главный режиссер театра имени Вахтангова Юрий Бутусов принял решение уволиться в связи с тем, что он находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжить работу в театре, сообщил "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок.

"Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может", - сказал Крок.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что театр им. Вахтангова расторг контракт с Бутусовым.

В начале мая сообщалось, что художественный руководитель театра им. Вахтангова Римас Туминас, возглавляющий его с 2007 года, прекратил свою работу в театре. Тогда же сообщалось, что с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения он находился в отпуске за свой счет в Литве.

Юрий Бутусов Театр Вахтангова Кирилл Крок
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