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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Главным режиссером театра Вахтангова назначен лауреат премии Минкультуры Анатолий Шульев

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Новым главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова назначен Анатолий Шульев.

"Директор Государственного Академического Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Оксана Косарева представили коллективу нового главного режиссера. Им стал лауреат премии министерства культуры "Молодые дарования России" 2015 года Анатолий Шульев", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что Шульев - выпускник Российского института театрального искусства - ГИТИС и Театрального училища имени Бориса Щукина, с 2017 года Шульев - старший преподаватель кафедры мастерства актера в ГИТИСе.

Его творческая биография насчитывает 10 театральных режиссерских работ, вошедших в репертуар ведущих театров: Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Московский академический театр имени Вл. Маяковского, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

В ноябре 2022 года директор театра Кирилл Крок сообщил "Интерфаксу" о том, что главный режиссёр театра Юрий Бутусов принял решение уволиться в связи с тем, что он находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжить работу в театре.

Минкультуры РФ Анатолий Шульев Театр имени Вахтангова
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