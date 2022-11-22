АКИТ просит отложить принятие поправки о запрете продажи товаров с нелегальной информацией

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Поправка в закон о защите прав потребителей, вводящая запрет на продажу товаров с нелегальной информацией, вызвала критику интернет-ритейлеров.

21 ноября комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, по которой не допускается продажа товара, в том числе импортного, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Председатель комитета Александр Хинштейн внес эту поправку ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, смены пола, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов попросил Хинштейна отложить рассмотрение этой поправки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. В качестве альтернативы ассоциация предлагает распространить запрет только на товары, которые были признаны нелегальными по решению суда.

В АКИТ подтвердили, что обращались к Хинштейну.

"Ситуация, мягко говоря, парадоксальная: запрет на продажу и ответственность есть, а реестра таких товаров или хотя бы критериев, а также механизмов оценки товаров нет. Более того, отсутствует возможность получения от компетентного органа экспертной оценки в сложных и спорных случаях. То есть фактически, если следовать сегодняшней версии законопроекта, каждый отдельный продавец должен проводить самостоятельную оценку товаров на предмет наличия запрещенной к распространению информации", - заявил "Интерфаксу" Соколов.

В АКИТ считают, что поправки приведут к тому, что от ритейлеров потребуется самостоятельная экспертиза всех товаров на предмет содержания какой-либо запрещенной к распространению информации, что чревато для отрасли большими затратами.

Ассоциация обращает внимание на существование федерального списка экстремистских материалов, который ведется Минюстом. По ее мнению, это сейчас единственный формализованный список, который позволяет ритейлерам пресекать продажу материалов, признанных экстремистскими.

У отрасли также отсутствует понимание, как необходимо поступать с находящейся в обороте продукцией, которая соответствует критериям пропаганды ЛГБТ в редакции настоящего законопроекта, открыты остается и вопрос о потенциальном изъятии такой продукции.

АКИТ объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, формирующие более 70% объема рынка интернет-торговли в России. В ассоциацию входят около 80 компаний, включая Ozon, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Avito, Lamoda, "Яндекс Маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.