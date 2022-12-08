Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Фильм "Не хороните меня без Ивана" получил главный приз фестиваля авторского кино "Зимний"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Не хороните меня без Ивана" якутского режиссеры Любови Борисовой стал обладателем главного приза первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний", передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения проходит в столичном кинотеатре "Художественный".

"Замечательная картина (...) Кино, которое могло бы быть на любом фестивале, в Каннах, Берлине, Венеции и было бы абсолютно не стыдно. И я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей", - сказал председатель жюри фестиваля Алексей Герман младший.

"Не хороните меня без Ивана" - история о дружбе русского художника и автора картины "Шаман" Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна.

Приз за "Лучшую режиссуру" достался также якутскому режиссеру - Степану Бурнашеву за картину "Айта". Во время награждения он поблагодарил свою команду за работу, отметив, что они делали кино "про любовь и человечность".

За лучший сценарий отмечены Тамара Бочарова, Артем Темников и Мария Ануфриева за фильм "Доктор".

Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Иннокентий Луковцев за работу в фильме "Айта". В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Анна Слю за работу в фильме Ивана И. Твердовского "Наводнение".

За лучшее визуальное решение отмечен фильм "Большие змеи Улли-Кале" режиссёра Алексея Федорченко. Специальным дипломом жюри с формулировкой "За искренность" отмечена Ольга Симонова за работу в картине "Медея" Игоря Волошина.

Также жюри присудило специальный приз "Спасибо" Сергею Пускепалису, который погиб в автокатастрофе в сентябре.

"Спасибо вам всем огромное и большой удачи. И я надеюсь, что те картины, которые были показаны в течение этих шести дней, у них будет большой путь, в том числе фестивальный", - отметила министр культуры Ольга Любимова.

Программный директор смотра Наталья Мокрицкая отметила, что конкурсные картины посмотрели 8 тысяч человек.

Всего в конкурсной программе было представлено десять фильмов.

Председателем жюри фестиваля "Зимний" был режиссер и сценарист Алексей Герман младший, также в жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.

Фестиваль проходил в Москве со 2 по 8 декабря.

Зимний Любовь Борисова Алексей Герман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лауреатами "Большой книги" стали Варламов, Басинский и Беляков

Лауреатами "Большой книги" стали Варламов, Басинский и Беляков

"Троица" Рублева вернулась в экспозицию Третьяковки

Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Эрмитаж потратил в 2022 году свыше 60 млн рублей на пополнение коллекций

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Калягин, Филиппенко и Тенякова стали лауреатами премии "Звезда театрала"

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Экоактивисты в Австрии испачкали черной краской картину Густава Климта

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });