Худрук Ярославского театра драмы и актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Художественный руководитель Ярославского театра драмы Сергей Пускепалис Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля Ford и грузовика в Ярославской области унесло жизни двух человек, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Как пишут местные СМИ, одним из погибших оказался известный актер, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф.Волкова Сергей Пускепалис.

"Да, произошла трагедия, Пускепалис погиб в ДТП", - подтвердила эту информацию "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.

По данным полиции, авария произошла во вторник около 11:00 на трассе М8 в Ростовском районе.

Министр культуры России Ольга Любимова подтвердила гибель Пускепалиса. "Безвременная кончина Сергея Витауто Пускепалиса - тяжелый удар для всех, кто знал его лично, имел возможность поработать с этим удивительным человеком, а также для миллионов зрителей, всей душой полюбивших его творчество", - процитировала пресс-служба Минкультуры России слова главы ведомства.

"... он был талантлив во всем. Под руководством Сергея Витауто старейший драматический театр России возымел невероятный успех", - отметила министр.

Любимова передала родным и близким Пускепалиса глубокие соболезнования.