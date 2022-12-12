Минкультуры и Фонд кино выделили 10 млрд руб. на поддержку создания фильмов в 2022 г.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В текущем году министерство культуры и Фонд кино распределили на поддержку создания российских фильмов 10 млрд рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"По линии министерства культуры и Фонда кино в этом году мы впервые (...) распределили 10 млрд рублей. Это очень большая сумма", - сказала Любимова в понедельник на конференции "Киноиндустрия в новой реальности 2022".

По ее словам, для рынка стала понятна логика распределения проектов. "Все блокбастеры, все большие детские проекты, зрелищные, анимационные - это все Фонд кино. Все, что касается авторского кинематографа, исторически это министерство культуры, мы ждем всех на нашей площадке", - сказала Любимова.

Она добавила, что со следующего года предполагается вернуть поддержку "сложной авторской анимации" в министерство культуры, так как там есть соответствующая экспертиза, и мастера привыкли представлять проекты на площадке ведомства.

По словам исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова, новость об увеличении объема финансирования пришла под конец прошлого года, что потребовало от отрасли в крайне короткие сроки подойти к формированию заявочного блока.

"Конкурсные процедуры были разделены на две волны - на весеннюю и осеннюю, и благодаря этому разделению объем заявок, который поступил в фонд в течение 2022 года, ровно в два раза выше объема заявок, который поступил в течение 2021 года", - сказал Соснов.

До конца года количество поддержанных проектов будет примерно в пять раз выше, чем в 2021 году, добавил глава фонда.

"Что, безусловно, не может не радовать в относительных показателях, что не так хорошо в абсолютных показателях", - сказал Соснов. Он уточнил, что речь идет о поддержке 35 новых проектов, а всего 60 проектов с учетом дофинансирования.

Любимова уточнила, что ещё 150 проектов было поддержано по линии министерства культуры. При этом министерство считает, что 300 поддержанных в год проектов решили бы проблему отечественного кинопоказа. "Если сложить 150 и ваши 60, то у нас все равно есть дыра в 90 проектов и давайте ее вместе (закрывать)", - сказала Любимова.