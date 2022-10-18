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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

На создание национальных кинофильмов направят 12 млрд руб. в 2023 г.

На создание национальных кинофильмов направят 12 млрд руб. в 2023 г.
Фото: Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - На создание национального игрового кино в 2023 году будет выделено 11,6 млрд рублей, сообщил глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

"Проектом Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производства национальных фильмов. Таким образом, в 2023 году Минкультуры РФ будут выделены 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 – 12,28 млрд рублей ежегодно; в том числе 7,6 млрд рублей ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино, в 2023 году не менее 25 проектов, в 2024 – 30, 2025 – 35", - сказал Давиденко на совещании в Совете Федерации во вторник.

Он также сообщил, что в 2022 году государство поддержит по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов, а по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов.

Минкультуры РФ
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