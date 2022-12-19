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Фонд кино запустил стипендиальную программу "Автор" для подготовки сценаристов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Фонд кино начал принимать заявки на новую стипендиальную программу "Автор" для поддержки молодых сценаристов, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор фонда Федор Соснов. Сбор заявок продлится до 15 февраля 2023 года.

Предполагается, что стипендиаты будут создавать киносценарии и получать в течение года по 150 тысяч рублей в месяц.

"Стипендиат получит право на оплату дополнительного образования в области кинодраматургии, причем в образовательных учреждениях по выбору стипендиата. Это образование будет оплачено в рамках программы", - сказал Соснов.

Права на созданный сценарий будут принадлежать автору. Единственное ограничение для законченного произведения - приобрести его сможет только российская кинокомпания.

Стать участником программы может любой человек, который получил образование в области кинодраматургии в течении последних десяти лет.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что новых специалистов в сфере драматургии не хватает, поэтому "назрела необходимость, помимо общих слов и рассуждений, переходить к каким-то конкретным решениям и действиям со стороны, в том числе и государства".

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой назвал программу "Автор" попыткой провести системную работу по поиску и подготовке людей, способных писать качественные сценарии для национального кино.

Фонд Кино Федор Соснов Минкультуры Ольга Любимова Владимир Толстой
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