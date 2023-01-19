Умер режиссер Николай Досталь

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Режиссер, народный артист РФ Николай Досталь скончался на 77 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Николай Николаевич скончался в среду", - сказал собеседник агентства.

Николай Досталь - советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Родился 21 мая 1946 года. Среди его самых известных режиссерских и актерских работ - картины "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики", за которые он был удостоен многочисленных наград.