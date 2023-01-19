Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Умер режиссер Николай Досталь

Умер режиссер Николай Досталь
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Режиссер, народный артист РФ Николай Досталь скончался на 77 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Николай Николаевич скончался в среду", - сказал собеседник агентства.

Николай Досталь - советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Родился 21 мая 1946 года. Среди его самых известных режиссерских и актерских работ - картины "Облако-рай", "Раскол", "До свидания, мальчики", за которые он был удостоен многочисленных наград.

Хроника 05 января 2019 года – 19 января 2023 годаУмершие знаменитости
Николай Досталь Союз кинематографистов РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Борис Джонсон напишет книгу о годах на посту премьер-министра

Борис Джонсон напишет книгу о годах на посту премьер-министра
Умершие знаменитости

Умерла Джина Лоллобриджида

Умерла Джина Лоллобриджида

Церемонию прощания с Чуриковой перенесли из "Ленкома" в храм Христа Спасителя

Умершие знаменитости

Умер Вахтанг Кикабидзе

Умер Вахтанг Кикабидзе

Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище

Умершие знаменитости

Умерла Инна Чурикова

Умерла Инна Чурикова

Музыкальный критик Троицкий и актер Смольянинов пополнили список иноагентов

"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Михалков остается в больнице

Актер Иван Краско госпитализирован с инсультом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });