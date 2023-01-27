Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Чемпион мира"

Петр Тодоровский отмечен за лучший сценарий

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Картина "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм".

Конкуренцию фильму-победителю составили картины "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого и "Сердце Пармы" Антона Мегердичева.

Создатели картины поблагодарили организаторов за награду.

Шахматист, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, которого пригласили на сцену создатели фильма, поздравил создателей картины, поверивших в идею о фильме.

Ранее Сидоров был удостоен награды за лучшую режиссуру, а актер Иван Янковский - за исполнение главной роли в картине.

Фильм рассказывает о легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, который за несколько лет до этого матча эмигрировал из СССР.

За лучший сценарий награды удостоился режиссер Пётр Тодоровский за фильм "Здоровый человек". "Орла" за операторскую работу вручили Михаилу Милашену за фильм "Чемпион мира".