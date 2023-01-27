Алексей Сидоров стал обладателем "Золотого орла" как лучший режиссер за "Чемпиона мира"

Лучшими актерами стали Иван Янковский и Ирина Старшенбаум

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Алексей Сидоров за фильм "Чемпион мира".

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм".

Конкуренцию в этой номинации ему составили режиссеры Петр Тодоровский ("Здоровый человек") и Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император").

Фильм "Чемпион мира" рассказывает о легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, который за несколько лет до этого матча эмигрировал из СССР.

Получая награду, Сидоров поблагодарил коллег, продюсеров и актеров, которые исполнили роли в картине.

Актер Иван Янковский признан лучшим актером в кино за фильм "Чемпион мира", в котором сыграл Карпова. Лучшей актрисой стала Ирина Старшенбаум за роль в фильме "Здоровый человек".

Обладателями "Золотых орлов" в номинациях за лучшие мужскую и женскую роль второго плана стали Евгений Миронов за работу в фильме "Сердце Пармы" и Дарья Балабанова за фильм "Здоровый человек".

Награду в номинации "Лучший телевизионный сериал" получил сериал "Алиби" режиссера Нурбека Эгена (производство: продюсерская компания "СРЕДА").

"Орла" за лучшую мужскую роль в сериале получил Евгений Стычкин за работу в сериале "Алиби". В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Юлия Хлынина за роль в сериале "Елизавета".

В номинации "Лучший сериал онлайн-платформ" награды удостоен сериал "Художник" режиссера Тимура Алпатова (производство: телеканал "Россия 1" (ВГТРК), кинокомпания "Вайт медиа"). Награды как лучший актер и лучшая актриса онлайн-сериала были вручены Никите Ефремову за работу в фильме "Нулевой пациент" и Анна Михалкова за роль в сериале "Алиса не может ждать".