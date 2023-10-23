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Церемония вручения премии "Золотой орел" пройдет 26 января

В лонг-лист премии на звание "Лучший фильм" вошли почти 40 проектов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" пройдет 26 января, в лонг-лист премии на звание "Лучшего фильма" вошли 38 картин, сообщили в пресс-службе академии.

"Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявляет лонг-лист Национальной Премии в области кинематографии "Золотой орел". ХХII Торжественная церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 26 января 2024 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм", - говорится в сообщении.

Всего в лонг-лист в категории "Лучший фильм" вошли 38 проектов, среди которых "Вызов" Клима Шипенко, "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, "Хитровка. Знак четырех" Карена Шахназарова, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Повелитель ветра" и "Медея" Игоря Волошина и другие. В лонг-лист на звание "лучший телесериал" вошли 20 проектов, "лучший проект онлайн-платформы" - 28 проектов.

Более 20 фильмов вошли в лонг-лист в категории "лучшая режиссерская работа", среди них фильмы Шипенко, Ивана. И. Твердовского, Волошина, Урсуляка, Хлебникова, Сергея Ильина, Шахназарова, Анны Меликян и другие.

Шорт-лист премии будет определен по итогам первого тура голосования.

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Золотой орел Мосфильм
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