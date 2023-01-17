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Московский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 27 апреля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2023 году 45-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 27 апреля, начался прием заявок картин на участие в основном конкурсе, сообщили в пресс-службе смотра.

Также открыт прием работ во все остальные программы фестиваля - документального кино, короткометражного кино, а также во внеконкурсные программы смотра, в том числе в программу анимационных фильмов и секцию сериалов.

Кроме того, организаторы ММКФ открыли прием заявок для участия в конкурсе "Русские премьеры".

К участию принимаются картины, производство которых завершилось до 1 мая 2022 года.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году его перенесли на апрель из-за Чемпионата мира по футболу.

В 2022 году в рамках фестиваля было показано более 240 картин из 50 стран мира.

ММКФ Москва
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