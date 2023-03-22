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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея откроет 28 марта на Крымском валу выставку ранее редко выставлявшихся работ выдающихся и малоизвестных авторов из своих фондов. Экспозиция "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи" будет работать по 13 августа.

Большинство экспонатов хранятся в фондах музея и нечасто участвуют в выставках. Некоторые из них будут показаны впервые. Всего в экспозицию включат 122 произведения.

Экспонаты подобраны по жанровому принципу: архитектурные виды и изображения городов; интерьер, бытовой и исторический жанры. Это работы Федора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой, Алексея Венецианова и других художников.

Третьяковка впервые представит уникальные фотографии интерьеров в стиле модерн, оформленные художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем.

Скульптурный раздел экспозиции составят произведения художников ХVIII-ХХ веков - от Федота Шубина до Игоря Шелковского.

Третьяковская галерея Крымский вал Москва Мир искусства
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