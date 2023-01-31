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Запрос в Третьяковку о соответствии выставок духовным ценностям объяснили жалобой гражданина

Запрос в Третьяковку о соответствии выставок духовным ценностям объяснили жалобой гражданина
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ направило в московскую Третьяковскую галерею письмо с требованием отчитаться о соответствии экспозиции музея духовно-нравственным ценностям в рамках подготовки ответа на обращение гражданина, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Письмо от руководства департамента музеев и внешних связей Минкультуры России генеральному директору Государственной Третьяковской галереи было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившего в ведомство", - сообщили журналистам в министерстве, комментируя сообщения о письме в галерею.

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"Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину", - добавили в ведомстве.

Ранее издание The Moscow Times сообщило о том, что Минкультуры РФ направило в Третьяковскую галерею письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями".

Письмо, подписанное замглавы департамента музеев и внешних связей Минкультуры Наталией Чечель, было направлено в адрес гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой. По данным издания, согласно письму, галерее было необходимо до 6 февраля подготовить ответ на жалобу гражданина Сергея Шадрина, поступившую в Минкультуры. В письме посетителя отмечается, что экспозиция Третьяковки, по его мнению, не соответствует государственной политике "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Минкультуры РФ Третьяковка
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