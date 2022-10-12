Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Третьяковка запланировала выставки Николая Рериха и Алексея Боголюбова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея в 2023 году запланировала провести 24 выставки в Москве и семь - в регионах, главным проектом года будет экспозиция Николая Рериха, сообщила в Минкультуры генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Выставка "Николай Рерих" в Новой Третьяковке объединит около 130 его живописных работ из собрания девяти музеев. Некоторые произведения покажут в Москве впервые. Специально к выставке будет отреставрирован задник к "Половецким пляскам", которые Сергей Дягилев представил в 1909 году в Париже. Открытие выставки запланировано в октябре 2023 года.

Вторая часть выставки "Моя Третьяковка. От виртуального к реальному" объединит офлайн- и онлайн-площадки музея и познакомит аудиторию с собранием галереи.

В марте в Новой Третьяковке откроется выставка "Шедевры графики ХХ - ХХI веков. Из новых поступлений", на которой покажут около 200 работ, поступивших в собрание музея за последние 20 лет.

В мае будет представлен первый выставочный проект нового филиала музея - "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве". Там соберут около 130 работ из коллекции самой Третьяковки, других музеев и частных коллекций, чтобы представить еду как универсальную метафору в российском искусстве с XIX века по настоящее время.

В Инженерном корпусе проведут выставку "Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения художника" о русском маринисте и пейзажисте второй половины XIX века. В Новой Третьяковке в сентябре покажут собрание работ Алексея Моргунова - одного из зачинателей русского авангарда и сына Алексея Саврасова.

Москва Третьяковская галерея Крымский вал Зельфира Трегулова Николай Рерих Инженерный корпус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры советует регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Вручение кинопремии "Ника" в этом году не состоится

Вручение кинопремии "Ника" в этом году не состоится
Нобелевская премия - 2022

Нобелевская премия по литературе присуждена Анни Эрно

Нобелевская премия по литературе присуждена Анни Эрно

Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

"Переезд" экспонатов Музеев Кремля задержался из-за проблемы с британскими витринами

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Реставрационный совет Третьяковки подготовит протокол о стабилизации состояния "Троицы"

Глава Российского оскаровского комитета Чухрай ушел со своего поста

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });