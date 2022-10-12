Третьяковка запланировала выставки Николая Рериха и Алексея Боголюбова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея в 2023 году запланировала провести 24 выставки в Москве и семь - в регионах, главным проектом года будет экспозиция Николая Рериха, сообщила в Минкультуры генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Выставка "Николай Рерих" в Новой Третьяковке объединит около 130 его живописных работ из собрания девяти музеев. Некоторые произведения покажут в Москве впервые. Специально к выставке будет отреставрирован задник к "Половецким пляскам", которые Сергей Дягилев представил в 1909 году в Париже. Открытие выставки запланировано в октябре 2023 года.

Вторая часть выставки "Моя Третьяковка. От виртуального к реальному" объединит офлайн- и онлайн-площадки музея и познакомит аудиторию с собранием галереи.

В марте в Новой Третьяковке откроется выставка "Шедевры графики ХХ - ХХI веков. Из новых поступлений", на которой покажут около 200 работ, поступивших в собрание музея за последние 20 лет.

В мае будет представлен первый выставочный проект нового филиала музея - "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве". Там соберут около 130 работ из коллекции самой Третьяковки, других музеев и частных коллекций, чтобы представить еду как универсальную метафору в российском искусстве с XIX века по настоящее время.

В Инженерном корпусе проведут выставку "Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения художника" о русском маринисте и пейзажисте второй половины XIX века. В Новой Третьяковке в сентябре покажут собрание работ Алексея Моргунова - одного из зачинателей русского авангарда и сына Алексея Саврасова.