Калягин считает, что нет смысла лишать уехавших артистов званий

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выступил против предложений о лишении званий артистов, принявших решение уехать из страны; по его мнению, такие артисты приняли ошибочное решение.

"Мне кажется смысла нет (...). Звание он имеет - не будешь в Америке объявлять "народный артист России". Всё же может быть, и в тебя могут кинуть что-нибудь, (...) все бывает, а могут и наоборот", - сказал Калягин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, нужно ли лишать званий народный или заслуженный артист России покинувших страну артистов.

Говоря о артистах, которые приняли решение уехать, Калягин отметил, что "не каждому актеру можно прививать такие темы как культура, родина".

"Я не буду сейчас читать нотаций, мне очень жаль, что они уехали. И это их выбор. Жаль, потому что они талантливые люди, но это их выбор. И выбор, который я не приветствую совсем, особенно в годы трудностей страны, надо быть с ней", - сказал Калягин.

Председатель СТД отметил, что он не представляет, как актер может в трудное время для страны "сбежать". Калягин отметил, что уехавшие артисты "сильно ошиблись", но они "выбрали сами эту стезю и сами когда-то ответят, правильно они сделали или нет". "Мне жалко, что эти люди не поняли, что это время пройдет, а твое имя будет испорчено, сильно испорчено", - добавил Калягин.

По его словам, уехавшие артисты - это небольшая группа людей, "это не российский театр". "Поверьте, у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах", - добавил он.

Также Калягин привел в пример опубликованный материал, в котором были указаны фамилии тех, кто покинул страну. "Главное пишут, что уехали лучшие. Я хочу, чтобы меня услышали, что уехали лучшие, но лучшие остались работать. Те, кто уехал, значит они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое отечество, что такое гражданство, что такое родина, они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", - добавил Калягин.