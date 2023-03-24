Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Калягин считает, что нет смысла лишать уехавших артистов званий

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выступил против предложений о лишении званий артистов, принявших решение уехать из страны; по его мнению, такие артисты приняли ошибочное решение.

"Мне кажется смысла нет (...). Звание он имеет - не будешь в Америке объявлять "народный артист России". Всё же может быть, и в тебя могут кинуть что-нибудь, (...) все бывает, а могут и наоборот", - сказал Калягин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, нужно ли лишать званий народный или заслуженный артист России покинувших страну артистов.

В РоссииМедведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в РоссиюМедведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в РоссиюЧитать подробнее

Говоря о артистах, которые приняли решение уехать, Калягин отметил, что "не каждому актеру можно прививать такие темы как культура, родина".

"Я не буду сейчас читать нотаций, мне очень жаль, что они уехали. И это их выбор. Жаль, потому что они талантливые люди, но это их выбор. И выбор, который я не приветствую совсем, особенно в годы трудностей страны, надо быть с ней", - сказал Калягин.

Председатель СТД отметил, что он не представляет, как актер может в трудное время для страны "сбежать". Калягин отметил, что уехавшие артисты "сильно ошиблись", но они "выбрали сами эту стезю и сами когда-то ответят, правильно они сделали или нет". "Мне жалко, что эти люди не поняли, что это время пройдет, а твое имя будет испорчено, сильно испорчено", - добавил Калягин.

По его словам, уехавшие артисты - это небольшая группа людей, "это не российский театр". "Поверьте, у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах", - добавил он.

Также Калягин привел в пример опубликованный материал, в котором были указаны фамилии тех, кто покинул страну. "Главное пишут, что уехали лучшие. Я хочу, чтобы меня услышали, что уехали лучшие, но лучшие остались работать. Те, кто уехал, значит они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое отечество, что такое гражданство, что такое родина, они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", - добавил Калягин.

Александр Калягин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Нидерландах нашли средневековый клад

В Нидерландах нашли средневековый клад

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей

В Минкультуры опровергли сообщения о составлении списков запрещенных писателей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });