Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уехавшие из страны после начала специальной военной операции музыканты и деятели культуры, скорее всего, вернутся в Россию, поскольку за границей они почти лишены аудитории, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте", Медведев прокомментировал иммиграцию творческих людей, которые выразили несогласие с действиями российских властей.

"Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите - пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Он согласился с тем, что в эмоциональном порыве кто-то мог что-то сказать, но выразил уверенность в том, что у 99,9% этих людей за границей нет аудитории.

"Ну кому они там нужны, наши исполнители? Ну что это? Только Израиль, Эмираты, то есть развлечения для тех, кто уехал отдыхать. Но ведь исполнитель стремится к тому, чтобы как можно шире охват аудитории сделать, во всякие чарты попадать. А если человек выступает на площадке для 15 человек...", - сказал он.

При этом он добавил, что хоть сейчас эпоха интернета и электронных СМИ, социальных сетей, но даже в этом случае нужно живое общение с людьми.

"Невозможно выпустить какую-то песню, которая сама по себе, без раскрутки и человеческого контакта будет очень долго держаться в хит-параде. Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то?" - считает замглавы Совбеза РФ.