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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Минкультуры РФ не готовит новый законопроект о лишении званий уехавших из РФ артистов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ опровергли сообщения СМИ о разработке законопроекта о лишении званий артистов, уехавших из страны.

"Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Минкультуры РФ якобы готовит законопроект о лишении званий артистов, покинувших РФ после начала специальной военной операции.

Минкультуры РФ
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