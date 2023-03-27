Единый день Рахманинова пройдет 1 и 2 апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Праздничные мероприятия в честь 150-летия со дня рождения русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова откроются Единым днем Рахманинова, который пройдет 1 и 2 апреля, сообщила статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Сформирован огромный план Единого дня Рахманинова, который пройдет не один день, 1 апреля, а 1 и 2 апреля. Как вы знаете, до сих пор есть расхождения, когда день рождения у Сергея Васильевича. Во всех библиографических источниках дата 1 апреля, мы исходим из того, что это главный день. Однако, сам Рахманинов упоминал о том, что его день рождения 2 апреля и эта дата указана на его могиле", - сказала Манилова на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что в программу вошли 500 мероприятий, "среди них есть абсолютно звездные, ключевые, есть реперные точки".

"Мы занимались сборкой Единого дня Рахманинова, в этом принимают участие все наши учреждения культуры и музыкального профиля, высшего образования, среднего специального образования (…) и абсолютно все регионы РФ", - добавила замминистра.

Центральным событием станет цикл концертов, который пройдет в два вечера 1 и 2 апреля в Московской филармонии. В нем примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Они за два вечера исполнят все фортепианные концерты Рахманинова. Филармония в Санкт-Петербурге 1 и 2 апреля завершит концертами фестивальную программу "Рахманинов и (не) его время".

В рамках Нацпроекта "Культура" состоится гастрольный проект ведущих симфонических оркестров и хоровых коллективов - Всероссийский марафон "Мой Рахманинов". Он будет проходить в течение всего года и охватит концертами все федеральные округа страны. Также в Нацпроект включен специальный фестиваль "Весь Рахманинов", который состоится в важнейшем для великого композитора регионе – Тамбовской области.

Кроме того, Российский национальный музей музыки на протяжении всего юбилейного года будет проводить выставочно-просветительские мероприятия, которые пройдут в 30 российских регионах.