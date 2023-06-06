Регионы с начала года получили 24,5 млрд рублей на нацпроект "Культура"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Для реализации национального проекта "Культура" регионам из федерального бюджета выделено 24,5 млрд рублей в 2023 году, сообщила на совещании с представителями регионов вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит пресс-служба ее офиса.

"В 2023 году из федерального бюджета на реализацию нацпроекта регионам выделено 24,5 млрд рублей. На текущий момент все показатели национального проекта выполнены в полном объеме в соответствии с помесячным планом", - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что уровень достижения нацпроекта за первый квартал 2023 года составил 99,93%, по итогам апреля - 99,95%. "Это один из самых высоких показателей из всех нацпроектов", - пояснили в аппарате Голиковой.

По словам Голиковой, в 2022 году все плановые значения показателей и результатов в рамках нацпроекта "Культура" были достигнуты.

В рамках проекта в 2023 году создано и капитально отремонтировано более 2,1 тысячи объектов в сфере культуры, а всего в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 2,6 тысячи таких объектов.

"2023 и следующий год являются ключевыми с точки зрения подведения итогов нацпроекта за весь период его реализации. Нам необходимо сосредоточиться на безусловном и своевременном выполнении всех мероприятий нацпроекта "Культура", а главам регионов взять на контроль исполнение каждого результата", - резюмировала Голикова.

В феврале Голикова сообщала, что на реализацию нацпроекта "Культура" в 2023 году предусмотрено более 54 млрд рублей из федерального бюджета.