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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Что произошло за день: воскресенье, 14 мая

Президентские выборы в Турции, увольнение тренера ФК "Динамо"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции прошли президентские и парламентские выборы. По результатам подсчета около 26% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набирал 54,2% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 39,7%. После подсчета 47,55% голосов разрыв между соперниками сократился: согласно данным Daily Sabah, у Эрдогана - 52,19% голосов, у Кылычдароглу - 42,01%.

- В Минобороны РФ сообщили об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска. Там также заявили об ударе оружием большой дальности по объектам ВСУ в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области.

- Александр Вучич заявил о планах покинуть пост главы правящей Сербской прогрессивной партии. Президент Сербии пообещал объяснить причины своего решения 26 мая на митинге партии в Белграде.

- Михаил Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для хранения раки Александра Невского. Директор Эрмитажа отметил, что "сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности".

- В Брюсселе состоялась встреча премьера Армении, президента Азербайджана и главы Евросовета. Как сообщалось, стороны должны были обсудить проект соглашения о мире.

- Московский футбольный клуб "Динамо" уволил главного тренера Йокановича. В воскресенье "Динамо" в 27-м туре РПЛ на своем стадионе разгромно уступило грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3.

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