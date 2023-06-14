В Стокгольме задержали эко-активисток за попытку повреждения картины Клода Моне

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Стокгольме задержали двух женщин после того, как они размазали красную краску по защитной поверхности, под которой находилась картина французского художника Клода Моне "Сад художника в Живерни", выставленная в Шведском национальном музее, сообщает в среду Associated Press (AP)

По данным AP, нарушители - активисты движения в защиту климата. Они также приклеили себя к раме этого произведения искусства.

По словам пресс-секретаря музея Ханны Тоттмар, картину выставили в музее в рамках выставки "Сад". Она отметила, что произведение искусства находилось под стеклом, и реставраторы музея в настоящее время осматривают ее, чтобы выяснить, не было ли нанесено каких-либо повреждений самому холсту.

Выставку временно закрыли, ожидается, что она возобновит работу в четверг.

В полиции Стокгольма квалифицировали преступление как вандализм при отягчающих обстоятельствах. Там пока не комментируют, как инцидент повлиял на произведение искусства.

Во время акции участницы выкрикивали фразы об опасности климатических изменений.

"Пандемия ничто по сравнению с климатическим коллапсом. Речь идет о жизни или смерти", - приводит AP слова одной из женщин.

"Люди не просто умирают от тепловых ударов. Появятся новые болезни, и мы даже не можем себе представить масштабы этого", - сказала она.

Представительница одной из групп эко-активистов Хелен Валльгрен сообщила, что цель этой акции состояла в том, чтобы продемонстрировать шведским властям необходимость снижения выбросов парниковых газов в стране.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к этой климатической катастрофе и нашим требованиям восстановить угодья, в которых содержится большое количество углерода", - сказала Валльгрен.

Моне написал картину "Сад художника в Живерни" в 1900 году.

В октябре прошлого года британская группа Just Stop Oil залила томатным супом картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее. Активисты Just Stop Oil также приклеились к раме ранней копии картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" в лондонской Королевской академии художеств и к картине Джона Констебля "Телега с сеном" в Национальной галерее.