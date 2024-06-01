Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее

Картина Моне "Маки". Архивное фото. Фото: VCG Wilson/Corbis via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Климатическая активистка арестована в Париже после того, как она приклеила постер на картину импрессиониста Клода Моне в Музее Орсе.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, свои действия представительница движения Riposte Alimentaire ("Пищевое возмездие") объяснила желанием привлечь внимание к глобальному потеплению.

На картину "Маки" Клода Моне он приклеила постер с апокалиптическим изображением того же места, по замыслу авторов, пейзаж уничтожен пожарами и засухой. Женщина заявила, что так выглядит 2100 год и "эта ужасающая картина ждет нас, если не будет найден другой путь".

Полотно, которое Моне закончил в 1873 году не было защищено стеклом. Музей Орсе пока не дает комментарии о состоянии картины.

Ранее активисты движения атаковали картины в Лувре, Лионском музее изобразительных искусств и др.