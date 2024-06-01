Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее

Климатические активисты приклеили постер к картине Моне в парижском музее
Картина Моне "Маки". Архивное фото.
Фото: VCG Wilson/Corbis via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Климатическая активистка арестована в Париже после того, как она приклеила постер на картину импрессиониста Клода Моне в Музее Орсе.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, свои действия представительница движения Riposte Alimentaire ("Пищевое возмездие") объяснила желанием привлечь внимание к глобальному потеплению.

На картину "Маки" Клода Моне он приклеила постер с апокалиптическим изображением того же места, по замыслу авторов, пейзаж уничтожен пожарами и засухой. Женщина заявила, что так выглядит 2100 год и "эта ужасающая картина ждет нас, если не будет найден другой путь".

Полотно, которое Моне закончил в 1873 году не было защищено стеклом. Музей Орсе пока не дает комментарии о состоянии картины.

Ранее активисты движения атаковали картины в Лувре, Лионском музее изобразительных искусств и др.

Атака на картину "Маки"
Атака на картину "Маки"
Фото: Riposte Alimentaire

Париж Музей Орсе Клод Моне Riposte Alimentaire
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Дума денонсировала соглашение о центрах науки и культуры в Москве и Киеве

Фильм "Анора" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Фильм "Анора" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу

CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу

Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

Минкультуры РФ опровергло сообщения об отказе в прокатном удостоверении фильму "Во сне ты горько плакал"

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });