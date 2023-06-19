В Москве открылся XVII Международный конкурс имени Чайковского

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во время выступления Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Москве открылся XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского, в этом году появятся два спецприза в честь недавно скончавшихся бразильского и грузинского пианистов Нельсона Фрейре и Александра Торадзе - бывших членов жюри.

"Мы очень рады, что стартует XVII Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского здесь, у нас в России, несмотря ни на что, несмотря ни на какую отмену недружественными странами русской культуры (…) Нам поступило 742 заявки из 41 страны и выбрано 236 исполнителей из 23 стран: это и Европа, и Азия, и Соединённых Штаты, а это означает только одно - музыка не знает границ и искусство вне политики", - сказал журналистам перед открытия вице-премьер Татьяна Голикова.

Она выразила надежду на то, что открывающийся конкурс будет по-настоящему профессиональным, так как на нем "собрались молодые таланты, которым исторически конкурс давал путевку в жизнь".

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что для министерства и организаторов было важной задачей сделать так, чтобы "приехали молодые исполнители из самых разных стран, создать условия, чтобы те начинающие или уже состоявшиеся, желающие участвовать в конкурсе музыканты, смогли выступить, смогли представить то, что для них важно".

"Нам невероятно важно было, чтобы собралось достойное жюри, чтобы конкурс, 65 лет которому мы отмечаем в этом году, 17-й конкурс, состоялся так, как и должно быть, как это было и задумано с самого начала", - сказала Любимова.

Она также отметила, что в этом году, как и в предыдущем, будет проводиться онлайн-трансляция всех туров, на которые уже практически невозможно купить билеты.

"В этот раз мы решили начать (онлайн-трансляции) чуть раньше, у нас так появился проект, который называется "Страна Чайковского", и уже 3 млн человек посмотрели то, что происходит", - сказала Любимова.

Сопредседатель Оргкомитета XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Валерий Гергиев, говоря о предстоящем конкурсе, выразил уверенность в том, что объективность членов жюри будет стопроцентной.

"Мы сделаем все для того, чтобы пребывание музыкантов, как всех членов жюри, так и участников этого конкурса, который всегда считался крупнейшая музыкальным конкурсом в классическом мире, стал запоминающимся, счастливым и для многих крупным шагом к мировой известности", - добавил он.

Также он сообщил, что в этом году у конкурса появятся специальные призы в память о легендарных музыкантах Фрейре и Торадзе.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского - конкурс академических музыкантов, проводимый с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. В этом году он пройдет с 19 июня по 1 июля. Гала-концерты состоятся в Московском концертном зале "Зарядье" и в Мариинском-2. Конкурс пройдет в шести номинациях: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты".

В XVII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского примут участие музыканты из России, Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Великобритании, Грузии, Молдавии, Германии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Вьетнама, Словении, Венесуэлы, Канады, Коста-Рики и Австралии.