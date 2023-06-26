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Автографы Гиппиус, Бунина и Довлатова выставят на торги

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Автографы Зинаиды Гиппиус, Ивана Бунина и Сергея Довлатова выставят на торги аукционного дома "Литфонд", которые пройдут 29 июня.

"29 июня аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которые выставлены редкие книги, автографы, фотографии и уникальные исторические и культурные раритеты: от рукописного указа царя Алексея Михайловича о выдаче белок из Сибирского приказа на пошив шубы его супруге царице Наталье Кирилловне Нарышкиной - до автографов легенд русской литературы Зинаиды Гиппиус, Ивана Бунина и Сергея Довлатова", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Топ-лотом торгов станет сборник русского полярника Гавриила Сарычева начала XIX века "Путешествие флота капитана Сарычева по Северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану..." со стартовой ценой 2,4 млн рублей.

Среди лотов также рукописный указ царя Алексея Михайловича о выдаче беличьего меха из сибирского приказа для супруги, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Рукопись имеет культурную и историческую ценность. Первоначальная ставка составляет 500 тыс. рублей.

Кроме того, на торгах будет выставлен альбом литографий "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести Н. Гоголя", имеющий редкость музейного уровня, в четырех выпусках. Издание считается уникальным не только из-за ограниченного в 40 экземпляров тиража, но и из-за состава авторов-исполнителей, среди которых братья Владимир и Константин Маковские, Константин Трутовский, Илларион Прянишников, Иван Крамской, Михаил и Дмитрий Чичаговы. Начальная ставка - 350 тыс. рублей.

На торги также выставят книгу "Живые лица" из шести биографических очерков-воспоминаний поэтессы и писательницы Зинаиды Гиппиус с автографами поэтессы. Стартовая цена составляет 250 тыс. рублей. Среди лотов также собственноручное письмо Ивана Бунина к князю Николаю Оболенскому от 21 октября 1938 года, первоначальная ставка - 150 тыс. рублей.

Кроме того, среди лотов - стихотворный автограф Сергея Довлатова, оставленный писателем сотруднику журнала "Юность" в 1974 году. В том же номере опубликован рассказ Довлатова "Интервью". Непосредственно сам автограф обернут в кальку, приклеенную к внутренней стороне обложки журнала. Стартовая цена на предстоящих торгах - 150 тыс. рублей.

Литфонд
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